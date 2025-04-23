Сильнейшие спортсмены приедут в Иркутск на чемпионат России по керлингу

Игры чемпионата России по керлингу среди смешанных команд пройдут в Иркутске. Их организуют в ледовом дворце «Байкал» со 2 по 6 мая. В турнире примут участие 16 сильнейших команд, сообщает пресс-служба минспорта региона.

За медали будут бороться спортсмены из девяти субъектов РФ – Санкт-Петербурга, Москвы, Владимирской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской областей, Красноярского края и Республики Татарстан. Приангарье на домашнем чемпионате представят две команды.

По регламенту соревнований на первом этапе команды поделят на две подгруппы по восемь команд в каждой, игры состоятся в подгруппах по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы отправятся в следующий этап соревнований. На втором этапе четыре команды сыграют по олимпийской системе: полуфиналы, финальный матч и матч за третье место. Все состязания будут состоять из восьми эндов. При необходимости пройдет экстра-энд до выявления победителя.

Торжественное открытие турнира состоится 2 мая в 15:10. Предварительные игры будут проходить со 2 по 5 мая. 6 мая с 9:00 по 11:30 состоится полуфинал, в 14.00 – финал и матч за третье место, 16.30 – награждение победителей и призеров. Вход для зрителей свободный.