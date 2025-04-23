Новости

Mercedes-Benz устроил массовое ДТП в Иркутске: столкнулись шесть машин

Массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Трактовой. Одновременно столкнулись шесть машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

<p>Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительным данным, накануне водитель автомобиля Mercedes-Benz направлялся в сторону микрорайона Иркутск-2. Около пересечения улицы Трактовой с Генерала Доватора он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Toyota Passo.

После этого Mercedes-Benz перевернулся и на встречной полосе также задел автомобиль Toyota Corolla Fielder, повредивший в результате этого Mitsubishi, Honda и Kia.

По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал. Инспекторы ДПС выяснили, что водитель Mercedes-Benz не имеет водительского удостоверения.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Майнеры
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Недостаток энергомощностей может парализовать стройку в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес