Mercedes-Benz устроил массовое ДТП в Иркутске: столкнулись шесть машин

Массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Трактовой. Одновременно столкнулись шесть машин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

По предварительным данным, накануне водитель автомобиля Mercedes-Benz направлялся в сторону микрорайона Иркутск-2. Около пересечения улицы Трактовой с Генерала Доватора он выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Toyota Passo.

После этого Mercedes-Benz перевернулся и на встречной полосе также задел автомобиль Toyota Corolla Fielder, повредивший в результате этого Mitsubishi, Honda и Kia.

По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал. Инспекторы ДПС выяснили, что водитель Mercedes-Benz не имеет водительского удостоверения.

Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.