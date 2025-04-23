Получено разрешение на реконструкцию цирка в Иркутске: в нем появятся VIP-ложи и слоновник

Получено разрешение на реконструкцию цирка в Иркутске. Во втором квартале 2025 года приступят к устранению физического износа строительных конструкций и модернизации инженерно-технических систем, сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Обновленная площадь здания увеличится до 8 тыс. кв. метров, вместимость составит 1400 мест. На первом этаже планируется разместить два буфета на 48 посадочных мест, гардероб, а также зоны отдыха, в том числе для гостей VIP-лож. В цирке обустроят новые помещения как для артистов, так и для зрителей.

На территории возведут два новых одноэтажных объекта – слоновник и конюшню, при этом существующие помещения ждет перепланировка и ремонт для оптимизации пространства и улучшения условий содержания животных.

Реконструкция коснется систем вентиляции, отопления и водоснабжения. В рамках модернизации инфраструктуры предусмотрена установка систем видеонаблюдения.