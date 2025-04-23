Киев готов рассмотреть идеи Трампа для урегулирования конфликта

Высокопоставленные украинские чиновники сообщили Financial Times о готовности принять некоторые идеи, предложенные президентом США Дональдом Трампом и его командой для урегулирования конфликта с Россией. Хотя детали не уточняются, по данным FT, предложения включают размещение европейских миротворцев для мониторинга прекращения огня. Также обсуждается возможность признания Крыма российским, передаёт РБК.

Согласно FT, США предлагают разместить на территории Украины европейский миротворческий контингент и отдельные военные силы, не входящие в НАТО, для помощи в мониторинге прекращения огня. Эти силы должны работать совместно с украинскими и российскими для соблюдения перемирия. Российский МИД заявил, что любое иностранное военное присутствие в соседней стране будет рассматриваться как угроза.

Bloomberg и The Wall Street Journal ранее писали, что в плане США есть пункты о признании Крыма российским, исключении вступления Украины в НАТО и передаче территорий вокруг Запорожской АЭС под контроль США. Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, признание Крыма не будет обсуждаться на встрече в Лондоне 23 апреля.

На переговорах в Лондоне не будут присутствовать госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. Вместо них будет спецпредставитель президента по Украине Кит Келлог.

Президент России Владимир Путин предложил остановить боевые действия на текущей линии фронта на Украине, как сообщили источники, знакомые с ситуацией, в Financial Times. Это предложение было сделано в рамках усилий по достижению соглашения с президентом США Дональдом Трампом.

«Идет напряженная работа. Мы ведем переговоры с американцами. Работа сложная и занимает много времени, поэтому трудно ожидать немедленных результатов, и ее нельзя делать публично», — сообщил изданию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.