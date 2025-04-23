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Рост бюджетных доходов от повышения НДФЛ составил почти 30%

За прошедший 2024 год увеличились налоговые поступления в российский бюджет благодаря повышенному налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно данным Федеральной налоговой службы, объем налоговых сборов вырос практически на треть — с 159,5 миллиардов рублей в 2023-м до рекордных 224,4 миллиарда рублей в минувшем году, сообщает газета "Ведомости". Это стало возможным вследствие введения налога по ставке 15% на доход свыше пяти миллионов рублей в год, два процента которого направляются непосредственно в государственный бюджет.

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Значительная доля прироста объясняется выплатой крупных премиальных сумм перед новогодними праздниками. Большинство предприятий рассчитались с сотрудниками в конце декабря, увеличив налогооблагаемую базу. Таким образом, несмотря на ожидания Министерства финансов в размере около 181 миллиарда рублей, фактические поступления оказались существенно выше — на целых 19,5%.

Среди регионов наиболее значительный вклад в пополнение государственной казны внесла столица страны — Москва. Из общей суммы поступлений в 224,4 миллиарда рублей почти половина пришлась именно на Москву — 110 миллиардов рублей. Региональная структура показывает, что за Москвой следуют Санкт-Петербург и Московская область, обеспечившие соответственно 8,6 и 7,1 миллиарда рублей.

Полученные средства были направлены в благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми болезнями «Круг добра». Благодаря увеличению налогов государство получило возможность поддержать тех, кто нуждается в дорогостоящем лечении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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