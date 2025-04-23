Только четверть россиян поддерживают выплаты беременным школьницам

Большинство россиян негативно воспринимают идею предоставления единовременных денежных пособий беременным школьницам. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованному в апреле текущего года, лишь чуть менее половины населения (43%) одобряет такие меры поддержки. Противоположную позицию заняли примерно равнозначные 40%. Остальные участники исследования либо остались нейтральны (13%), либо вовсе воздержались от ответа (4%), сообщает газета "Ведомости".

Такие выплаты были введены в нескольких российских регионах. Так, власти Кемеровской области предоставили пособие размером 100 тысяч рублей девушкам-школьницам после достижения ими срока беременности 22 недели, постановив, что оно выплачивается после постановки на медицинский учёт. Аналогичную сумму предоставляют и в Тверской области, однако тут сроки регистрации сокращены до 15 недель. Наибольший размер пособия установлен в Брянской области, где сумма достигает 150 тысяч рублей при условии, что будущая мать зарегистрирована на срок более 12 недель беременности. Все три региона начали реализовывать программу с начала 2025 года.

Тем не менее осведомлённость россиян относительно новых социальных гарантий остаётся низкой. Более половины участников опроса заявили, что узнали о таких выплатах впервые. Среди остальных приблизительно 49% признаются, что знали или слышали ранее о данной инициативе. Примечательно, что мужчины чаще выражают поддержку пособиям (45%), тогда как женщины склонны занимать критическую позицию (42%). Однако многие респонденты обеих полов придерживаются нейтралитета или испытывают трудности с формированием собственного мнения.

Общественное сознание склоняется к мнению, что ранние роды являются нежелательными, и большинство опрошенных убеждены, что материнство до наступления возраста 18 лет неприемлемо (74%).