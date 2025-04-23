Биткойн достиг $93 тыс.: что дальше?

Биткойн во вторник, 22 апреля, впервые с начала месяца торговался выше $90 тыс. За последние сутки его стоимость выросла более чем на 6%, достигнув $93,2 тыс.

Рост криптовалюты произошел после увеличения покупок со стороны Strategy Майкла Сейлора. Компания Strategy, крупнейший корпоративный держатель биткоинов в мире, приобрела 6 556 монет примерно за 555,8 млн долларов, увеличив свои запасы до 538 200 монет. Это приобретение, финансируемое за счет размещения акций, помогло улучшить настроения на рынке биткоина, хотя криптовалюта все еще далека от рекордных максимумов.

В целом, отмечают эксперты, аппетит к риску остается сдержанным из-за постоянных опасений по поводу экономического воздействия торговых тарифов Трампа, поскольку США вовлечены в ожесточенную торговую войну.

Напомним, исторический максимум биткойна был достигнут в декабре 2024 года и составил $109 тыс. за монету. Однако затем криптовалюта постоянно снижалась, и в начале апреля курс биткойна опускался до $75 тыс. за единицу. Эксперты связывали такую динамику с неопределенностью из-за действий американской администрации в отношении торговых пошлин.