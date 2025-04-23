Шаманские службы закроют: Госдума готовит запрет на оккультные объявления

Новый законопроект, ограничивающий рекламу оккультных и мистических услуг, поступит в Государственную Думу 23 апреля, сообщает издание «Ведомости». Информация была официально подтверждена председателем думского комитета по защите семьи, материнству и детству Ниной Останиной («Коммунисты России»). Согласно проекту закона, любые виды юридических и физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, подпадут под запрет размещения рекламных материалов.

Проект предусматривает полный запрет рекламы различных видов оккультных услуг, включая астрологию, магию, спиритуализм, таро-гадания, хиромантию и прочие практики подобного характера. По словам разработчиков, ограничение касается исключительно тех форм деятельности, которые не входят в перечень традиционных российских конфессий. Традиционные религии, такие как православие, ислам, иудаизм и буддизм, остаются вне зоны действия запрета.

Кроме того, проект устанавливает новый термин — «цифропсихология», означающий специалистов, работающих одновременно в области психологии и нумерологии. Председательница комитета подчеркнула, что популярность альтернативных методов психотерапии отражает уровень стресса и тревоги среди российского населения. Причиной такой ситуации Останина назвала нехватку профессиональных психологов и неэффективность существующей системы психологической помощи.

Основной целью проекта является защита общества от недобросовестных действий лиц, предоставляющих псевдонаучные и потенциально опасные услуги. Запрещённые виды деятельности оценены как недостоверные и часто воспринимаются населением как мошеннические схемы. Депутатам предлагается рассмотреть введение административной ответственности за нарушение правил распространения подобной информации.