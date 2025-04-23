Тысячи пострадавших от недобросовестных подрядчиков: кризис в ИЖС

Банк России рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщиков, пострадавших от недобросовестных подрядчиков индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Число пострадавших уже превышает 4500–5000 человек, и эта цифра продолжает расти, сообщила «Ведомостям» Дарья Елисеева, возглавляющая Всероссийскую инициативную группу пострадавших.

Депутаты Госдумы оценивают количество пострадавших в 10 000 и даже 20 000–30 000 человек. Однако подтвердить эти цифры официально невозможно, так как многие только начинают осознавать свою проблемную ситуацию, и не все застройщики признают, что ведут свои компании к банкротству, объяснила Елисеева.

На пересмотр условий обслуживания долга могут рассчитывать люди, которые получили ипотечный кредит на строительство частного дома, но подрядчик не завершил строительство или даже не приступил к нему, говорится в сообщении ЦБ.

Эксперты считают, что введение механизма эскроу-счетов усложнило работу небольших строительных компаний в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Так, в последние годы ИЖС активно развивалось в Приангарье, но в этом году ожидается спад. Такой прогноз озвучила Ирина Маджара, руководитель ипотечного центра «Альфа-Банка» в Иркутске, в беседе с SIA.RU.

«В 2024-2025 годах рынок столкнулся с серьёзными вызовами: завершение программы «Господдержка 2020», изменения в государственном регулировании строительства ИЖС по договорам подряда, переход на расчёты через эскроу-счета, а сейчас рынок «накрыли» изменения по сельской ипотеке. Всё это оказывает влияние на сектор ИЖС», – считает Ирина Маджара.

Она пояснила, что отрицательная динамика станет заметной уже во второй половине 2025-го – начале 2026 года, поскольку текущие проекты реализуются по договорам, заключенным в 2024 году.