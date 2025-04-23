Примсоцбанк вошел в ТОП-5 лучших дебетовых карт для путешественников в апреле 2025

Аналитики финансового портала «Выберу.ру» составили рейтинг самых выгодных дебетовых карт для путешественников, и Примсоцбанк занял 5 место в этом списке с картой «S7 Priority».

Рейтинг составлялся с учетом нескольких критериев: размер выплаты вознаграждения в виде миль, условия конвертации их в рубли, максимальная сумма кешбэка в категории «путешествия» и за все покупки в месяц. Также учитывалась стоимость выпуска и обслуживания карты, надежность банка и его позиции на финансовом рынке.

Напомним, держатели карт Примсоцбанка, у которых подключен тарифный план с опцией накопления Премиальных миль, могут получать их за каждую покупку и экономить на перелетах.

Накопленные мили в последствии можно обменять на авиабилеты и дополнительные услуги компании S7 Airlines, например, перелет в бизнес-классе, а также на билеты рейсов их международных компаний-партнеров.

Оформить «S7 Priority» можно онлайн. Доступна также доставка карты курьером. Ознакомиться с подробной информацией об условиях и других дебетовых продуктах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.