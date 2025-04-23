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Неожиданный перевод на карту: инструкция по безопасности

Обнаружили в выписке незнакомый перевод? Не спешите радоваться и тратить эти деньги – это может быть началом мошеннической схемы или ошибкой отправителя. Эксперты Примсоцбанка рассказали, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои финансы.

Сохраняйте спокойствие

Первое и самое важное правило – не взаимодействуйте с поступившими на ваш счет средствами. Если мошенничество, при возврате денег вы можете оказаться в минусе.

Изучите детали перевода

Зайдите в мобильное приложение или интернет-банк и внимательно изучите: 

·         Имя отправителя (если указано);

·         Назначение платежа;

·         Номер карты или счета отправителя.

Эта информация поможет банку разобраться в ситуации.

Свяжитесь с банком 

Немедленно позвоните в службу поддержки банка. Операторы проверят транзакцию и подскажут, как вернуть средства отправителю.

Важно помнить:

·         Не переводите деньги самостоятельно по просьбе отправителя;

·         Дождитесь официальных инструкций от банка;

·         Если отправитель связался с вами – не верьте его просьбам о возврате.

Особые случаи

Если сумма крупная, а отправитель не найден, обратитесь в банк с письменным заявлением. В некоторых случаях, если отправитель не объявится, банк может списать средства обратно или оставить их вам.

Дополнительная защита

Будьте особенно осторожны с небольшими переводами – это может быть проверкой активности карты перед более масштабным мошенничеством. Всегда следуйте рекомендациям банка и не поддавайтесь на уговоры неизвестных лиц.

Помните, ваша финансовая безопасность – в ваших руках. Правильные действия при неожиданном переводе помогут избежать неприятных последствий и сохранить ваши средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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