Неожиданный перевод на карту: инструкция по безопасности

Обнаружили в выписке незнакомый перевод? Не спешите радоваться и тратить эти деньги – это может быть началом мошеннической схемы или ошибкой отправителя. Эксперты Примсоцбанка рассказали, как действовать в такой ситуации, чтобы защитить свои финансы.
Сохраняйте спокойствие
Первое и самое важное правило – не взаимодействуйте с поступившими на ваш счет средствами. Если мошенничество, при возврате денег вы можете оказаться в минусе.
Изучите детали перевода
Зайдите в мобильное приложение или интернет-банк и внимательно изучите:
· Имя отправителя (если указано);
· Назначение платежа;
· Номер карты или счета отправителя.
Эта информация поможет банку разобраться в ситуации.
Свяжитесь с банком
Немедленно позвоните в службу поддержки банка. Операторы проверят транзакцию и подскажут, как вернуть средства отправителю.
Важно помнить:
· Не переводите деньги самостоятельно по просьбе отправителя;
· Дождитесь официальных инструкций от банка;
· Если отправитель связался с вами – не верьте его просьбам о возврате.
Особые случаи
Если сумма крупная, а отправитель не найден, обратитесь в банк с письменным заявлением. В некоторых случаях, если отправитель не объявится, банк может списать средства обратно или оставить их вам.
Дополнительная защита
Будьте особенно осторожны с небольшими переводами – это может быть проверкой активности карты перед более масштабным мошенничеством. Всегда следуйте рекомендациям банка и не поддавайтесь на уговоры неизвестных лиц.
Помните, ваша финансовая безопасность – в ваших руках. Правильные действия при неожиданном переводе помогут избежать неприятных последствий и сохранить ваши средства.