Примсоцбанк сообщил режим работы в майские праздники 2025

Примсоцбанк сообщает о расписании работы банка в выходные и нерабочие праздничные дни в апреле-мае 2025 года:

В среду, 30 апреля 2025 года, обслуживание клиентов производится по сокращённому на 1 час расписанию.

С 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая 2025 года, в праздничные дни, обслуживание клиентов – физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не осуществляется.

В случае необходимости вы можете:

- воспользоваться мобильным приложением Банка;

- воспользоваться веб-версией интернет-банка на сайте https://pskb.com;

- позвонить по телефону единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного, звонок бесплатный.