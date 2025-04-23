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Примсоцбанк вошел в ТОП-10 лучших автокредитов без первоначального взноса в апреле 2025

Аналитики финансового портала «Выберу.ру» составили рейтинг самых выгодных автокредитов, и Примсоцбанк занял 10 место в этом списке с кредитом «Без оформления залога».

Рейтинг составлялся с учетом нескольких критериев: процентные ставки по кредитам, полную стоимость кредита и размеры ежемесячных платежей. В расчёт также брали срок кредитования и максимальную сумму, учитывали разницу между минимальными процентами и максимальной ставкой кредитования в тарифах.

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Напомним, кредит «Без оформления залога» подойдет тем, кто хочет приобрести автомобиль категории «B» любого года выпуска, мото- или водную технику. Оформляется на сумму до 2 миллионов рублей на срок до 7 лет. Без залога и первоначального взноса!

Ознакомиться с подробной информацией об условиях кредита «Без оформления залога» и других продуктах Примсоцбанка вы можете на официальном сайте, в отделении Банка или позвонив по телефону 8 800 350-42-02. Звонок бесплатный.

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/ Сибирское Информационное Агентство /


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