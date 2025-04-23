30% сибиряков конфликтует на работе

Чаще с коллегами, чем с начальством. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

67% работников Сибири не сталкиваются с конфликтами на работе. Среди остальных 19% чаще конфликтуют с коллегами, а 18% – с руководством. Наиболее напряженные отношения с начальством у медиков (35%), а с коллегами – у HR-специалистов и закупщиков (по 26%).

Основная причина разногласий – профессиональные вопросы (75% случаев), особенно в ИТ и среди управленцев. Личные антипатии вызывают конфликты у 31% работников. Половина опрошенных оценивает атмосферу в коллективе как дружескую, но 16% называют ее напряженной.

Среди негативных явлений лидируют сплетни (26%) и высокомерие по отношению к новичкам (27%). Юристы чаще других сталкиваются с интригами (41%). В позитиве работники отмечают взаимовыручку (46%) и равное отношение к сотрудникам (36%).

66% респондентов допускают неформальное использование мата на работе, тогда как в каждой четвертой компании он полностью запрещен.