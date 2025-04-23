Ежемесячный платеж по ипотеке достигнет максимума в России в 2025 году: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Трамп решил снизить пошлины для Китая, эксперты прогнозируют падение курса доллара на протяжении всего года, ежемесячный платеж по ипотеке достигнет максимума в 2025-м, а в Иркутске премиальная иномарка устроила массовое ДТП. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Снижение пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Америка снизит таможенные пошлины в отношении товаров из Кита, однако нулю это значение равняться не будет. «145 – это очень много, они не будут такими высокими», – отметил Трамп. Однако при каких обстоятельства произойдет снижение, он не уточнил.

Падение доллара

Фиксируется ослабление доллара. Как отмечают эксперты, ожидается дальнейшее снижение курса в течение года: это самый пессимистичный прогноз почти за 20 лет. А вот другие валюты растут и, предположительно, продолжат. Особенно уверенно выглядит рубль, который подрос более чем на 20%.

Рекордный платеж

В России прогнозируется рекордный рост среднего ежемесячного платежа по ипотеке. В текущем году впервые ожидается пересечение отметки в 35 тысяч рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году. Предполагается, что рост может ускориться, если введут количественное ограничение на выдачи ипотеки с показателем долговой нагрузки выше 80%.

Массовое ДТП

Массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Трактовой. Его устроила премиальная иномарка Mercedes-Benz. По предварительным данным, водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Toyota Passo. После этого Mercedes-Benz перевернулся и на встречной полосе также задел автомобиль Toyota Corolla Fielder, повредивший в результате этого Mitsubishi, Honda и Kia. Известно, что у предполагаемого виновника нет прав. Обстоятельства выясняются.

Выборы мэра

В Иркутске состоялись собеседования на должность мэра. В них поучаствовали пять человек: действующий мэр, общественник и предприниматель, чиновник, боксер, пенсионерка. Всем удалось успешно пройти испытание. По итогам комиссия направила Думе рейтинг кандидатур с приложением оценочных листов. Итоговое решение примет представительный орган власти на своем очередном заседании 24 апреля.