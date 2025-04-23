Эффективность налоговых льгот для производителей оценят в России

Задача возникла по итогам отчета премьера в Госдуме о работе правительства. Об этом пишет газета «Известия».

Анализ 145 налоговых расходов показал, что менее трети льготных режимов работают эффективно. По данным Счетной палаты за 2020–2021 годы, только 29 из 96 проверенных налоговых льгот полностью соответствуют критериям эффективности. При этом общий объем недополученных бюджетом средств из-за льгот достигает 6% ВВП ежегодно, причем треть приходится на нефтегазовый сектор.

Эксперты отмечают, что власти постепенно пересматривают систему налоговых преференций, отказываясь от неэффективных мер. Уже с 2025 года повышаются ставки для компаний на упрощенной системе налогообложения (УСН). В приоритете остаются льготы для промышленности, IT-сектора и импортозамещающих производств, включая инвестиционные вычеты и ускоренную амортизацию оборудования.

В Минфине рассматривают возможность расширения поддержки кадрового потенциала – например, введение двойного вычета расходов на обучение сотрудников. Однако окончательные решения по оптимизации налоговых льгот пока не приняты.