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Братский Народный Банк опубликовал режим работы в майские праздники 2025

Банк установил особый режим работы в период с 28 апреля по 12 мая 2025 года.

Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:

  • 28 и 30 апреля с 10-00 до 17-00 (без перерыва) время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • 3 и 10 мая с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
  • 5, 6 и 7 мая в обычном режиме с 10-00 до 18-00 (без перерыва)
  • 29 апреля, 1, 2, 4, 8, 9,  и 11 мая  обслуживание клиентов Дополнительным офисом № 6 осуществляться не будет.

Головной офис и Дополнительные офисы № 1,2,3,4 будут осуществлять обслуживание клиентов:

  • 5, 6 и 7 мая в обычном режиме
  • 28 и 30 апреля время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • в периоды с 1 мая по 4 мая, с 8 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • 29 апреля подразделения банка, находящиеся на территории Иркутской области, обслуживание клиентов осуществлять не будут
  • с 12 мая 2025 года в обычном режиме

Дополнительный офис № 5, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, 15, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов:

  • 28 и 29 апреля, 5, 6, и 7 мая в обычном режиме с 9-00 до 17-00 (без перерыва)
  • 30 апреля время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
  • в периоды с 1 мая по 4 мая, с 8 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
  • с 12 мая 2025 года в обычном режиме

/ Сибирское Информационное Агентство /


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