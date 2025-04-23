Братский Народный Банк опубликовал режим работы в майские праздники 2025

Банк установил особый режим работы в период с 28 апреля по 12 мая 2025 года.
Дополнительный офис № 6, расположенный по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская, 43, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание физических лиц:
- 28 и 30 апреля с 10-00 до 17-00 (без перерыва) время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- 3 и 10 мая с 10-00 до 15-00 (без перерыва) все виды операций, за исключением межбанковских операций
- 5, 6 и 7 мая в обычном режиме с 10-00 до 18-00 (без перерыва)
- 29 апреля, 1, 2, 4, 8, 9, и 11 мая обслуживание клиентов Дополнительным офисом № 6 осуществляться не будет.
Головной офис и Дополнительные офисы № 1,2,3,4 будут осуществлять обслуживание клиентов:
- 5, 6 и 7 мая в обычном режиме
- 28 и 30 апреля время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- в периоды с 1 мая по 4 мая, с 8 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
- 29 апреля подразделения банка, находящиеся на территории Иркутской области, обслуживание клиентов осуществлять не будут
- с 12 мая 2025 года в обычном режиме
Дополнительный офис № 5, расположенный по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, 15, будет осуществлять расчётно-кассовое обслуживание клиентов:
- 28 и 29 апреля, 5, 6, и 7 мая в обычном режиме с 9-00 до 17-00 (без перерыва)
- 30 апреля время обслуживания клиентов сокращено на 1 час
- в периоды с 1 мая по 4 мая, с 8 по 11 мая обслуживание клиентов осуществляться не будет
- с 12 мая 2025 года в обычном режиме