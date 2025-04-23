«Цифра банк» запустил «Накопительный Цифра счет Прайвет» c повышенной ставкой

«Цифра банк» с 22 апреля 2025 года предлагает открыть «Накопительный Цифра счет Прайвет» в российских рублях клиентам, которые обслуживаются в рамках пакета услуг Private banking.

Клиенты Private banking могут открыть «Накопительный Цифра счет Прайвет» на любую сумму и на любой срок. Пополнять и снимать средства со счета можно без ограничений.

Базовая процентная ставка по накопительному счету составляет 14,00% годовых в рублях на минимальный остаток и 12% годовых в рублях на ежедневный остаток.

Клиенты Private banking могут получить повышенную ставку по «Накопительному Цифра счету Прайвет»: процентные ставки составляют 16,00% на минимальный и 14% на ежедневный остаток на сумму в пределах 15 млн рублей. На сумму свыше 15 млн рублей распространяется базовая процентная ставка. Клиент может открыть не более одного Накопительного счета с начислением процентов на минимальный остаток и не более одного Накопительного счета с начислением процентов на ежедневный остаток.

Проценты выплачиваются ежемесячно на счет в последний календарный день месяца.

С более подробной информацией по тарифу «Накопительный Цифра счет Прайвет» для клиентов, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг Private banking, можно ознакомиться на сайте банка по ссылке: https://cifra-bank.ru/private-deposits/