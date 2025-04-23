Проект Альфа-Банка для предпринимателей отмечен мировым профессиональным сообществом

Экспертное жюри международной премии «The Global Loyalty & CX Awards» отметило Альфа-Банк в двух номинациях.

Проект «Игры для (не)малого бизнеса» был удостоен наград «Лучшая программа лояльности в финансовом секторе» и «Эмоциональная связь».

В этом году в конкурсе приняли участие 68 проектов от 23 компаний. Победители определялись путем голосования.

«The Global Loyalty & CX Awards» — это ежегодная международная премия в области программ лояльности и клиентского опыта. Премия была учреждена в 2023 году профессиональным сообществом Spectrum350. Цель премии — определить лучших игроков в мировой индустрии маркетинга лояльности.