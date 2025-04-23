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Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

Альфа-Банк вкладывает 3 миллиарда рублей в тех, кто создаёт будущее страны. А это 3 миллиона студентов и 300 вузов по всей России.

Платформа Альфа-Будущее — гранты и стипендии, всероссийские хакатоны, бесплатные магистратуры, кафедры и международные школы.

Цель платформы — развитие талантливой молодежи и преподавателей, улучшение инфраструктуры учебных заведений и внедрение передовых образовательных технологий.

«Альфа-Будущее — образовательная инициатива, собравшая под единым брендом все проекты, которые Альфа-Банк уже делает и будет создавать для молодёжи и преподавателей по всей стране. Мы даём молодым людям возможность получить образование и начать блестящую карьеру в одной из лучших финтех-компаний мира», — подчеркнул Владимир Верхошинский, глава Альфа-Банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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