Ингосстрах Банк и ДельтаЛизинг будут развивать совместные проекты

Ингосстрах Банк и лизинговая компания ДельтаЛизинг объявили о сотрудничестве, в рамках которого планируется развивать совместные финансовые решения, направленные на поддержку бизнеса, в том числе на Дальнем Востоке.

«Сотрудничество охватит широкий спектр банковских продуктов, включая факторинг, банковские гарантии и расчётно-кассовое обслуживание (РКО). Клиенты банка получат возможность пользоваться лизинговыми услугами для финансирования своих проектов», – отметил заместитель председателя правления Ингосстрах Банка Андрей Лапко.

ДельтаЛизинг предложила решения для бизнеса, актуальные в текущих условиях рынка. Сотрудничество также предполагает запуск спецпрограмм для корпоративных клиентов.

«Ключевой целью партнерства является создание интегрированной экосистемы, которая позволит клиентам закрывать потребности бизнеса в различных финансовых услугах в режиме «единого окна» и оптимизировать финансовые потоки. ДельтаЛизинг и Ингосстрах Банк объединяют свою экспертизу, чтобы предложить клиентам не только выгодные условия по финансированию, но и сопровождение на всех этапах», – подчеркнула руководитель направления стратегических инициатив ДельтаЛизинг Каролина Серова.