Маркетинг без бюджета. Анна Хаванская – о том, какие инструменты работают в кризис

Урезать бюджет на рекламу и маркетинг в трудные времена кажется разумным решением: зачем тратить деньги, если продажи снижаются, а рынок переживает спад? Вот только такой подход далеко не всегда приносит пользу бизнесу. О том, как перестроиться в кризис, от чего отказаться, а от чего нет, Газете Дело рассказала Анна Хаванская, основатель агентства «АХ! Маркетинг», член Гильдии маркетологов России, практик с опытом работы в маркетинге и рекламе более 15 лет.

1. Экономия на рекламе и маркетинге в кризис кажется логичной, но это не всегда верный путь. Почему?

– Самое важное в кризис – провести тщательный анализ рекламных каналов и четко определить, какие из них работают, а какие нет. Для этого должна быть выстроена аналитика и обратная связь с отделами продаж. И уже после этого оставить работающие инструменты и добавить новые. Любой кризис – это новые возможности и инструменты, надо точно понимать, что «как раньше» уже не работает.

Вот случай из практики одного бизнеса в Иркутске: тестово мы решили отказаться от размещения в одном из иркутских справочных изданий и за первый месяц ничего не почувствовали, но уже после трёх вернулись к прежнему формату. В условиях кризиса особенно важно держать руку на пульсе и оперативно реагировать на изменения.



Вместо сокращения затрат стоит задуматься над альтернативными методами привлечения аудитории. Один из удачных примеров из категории «маркетинг без бюджета»: мы задумались о возможных коллаборациях и подарках с партнёрами. Итог оказался впечатляющим: на церемонию вручения главного приза пришло около 500 человек в одном из торговых центров Иркутска.

2. Какая реклама работает лучше всего?

– Люди покупают у людей, и зачастую лучшая реклама – вовсе не стандартная медийная кампания, а так называемое «сарафанное радио». Но чтобы этот механизм заработал, недостаточно создать классный продукт и вау-эффект в рекламе. Нужно закрыть потребность человека. Казалось бы, простые истины, но именно искрений сервис и выстроенные точки контакта «влюбляют в продукт», и тогда покупкой хочется «делиться» и искренне рекомендовать всем.

3. Стоит ли продвигать бренд компании, личный бренд или лучше ограничить эти расходы в непростое время?

– Нужно четко понимать, что правильно выстроенный личный бренд (если вы продаёте услуги) и бренд компании не просто выделит вас на фоне конкурентов, но и позволит вам продавать чуть дороже. Именно «доверие» составляет эту добавочную стоимость, люди платят за ценность, которую они получают, покупая ваш продукт, за причастность к вашему «клубу», к вашему бренду. Мое мнение – бренд надо выстраивать пусть небольшими вложениями, но каждый месяц, системно. Уверена, что уже спустя полгода вы точно заметите эффект. Бренд – это не реклама вашего продукта, бренд – это то, какие вы и ваш бизнес.