Межрегионального курьера с наркотиками на 16 млн рулей задержали в Иркутской области

В Иркутской области полицейские задержали межрегионального наркокурьера, перевозившего партию «синтетики» на 16 млн рублей. Он забирал и доставлял оптовые партии на территории разных регионов России, сообщает пресс-служба полиции региона.

По данным правоохранителей, 61-летнего жителя Хабаровска поймали на подъезде к городу Зиме. При осмотре салона машины оперативники обнаружили и изъяли три пакета с запрещенными веществами весом порядка трех килограммов – эту партию мужчина забрал из тайника в Иркутской области и планировал распространить частями на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

Оперативники выяснили, что по дороге подозреваемый также подготовил киллограмовый схрон с наркотиками на территории Аларского района.

Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Предполагаемый преступник взят под стражу.