Дефицит бюджета может превысить план втрое

План скорректировали подешевевшая нефть и окрепший рубль. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз.

По официальному прогнозу, дефицит федерального бюджета в 2025 году составит 1,2 трлн рублей, однако эксперты предупреждают о возможном увеличении до 3,3 трлн. Основные причины – снижение цен на нефть и укрепление рубля. Минфин закладывал в расчеты стоимость Urals на уровне 69,7 за баррель, но текущие цены около 56 могут привести к недополучению 20% нефтегазовых доходов (2-2,2 трлн рублей).

Дополнительное давление оказывает укрепление рубля до 80,7 руб./долл., что снижает рублевые доходы экспортеров. Хотя в Минэке ожидают ослабления курса до 94,3 рубля к концу года, сохраняются риски дальнейшего падения нефтяных цен из-за торговых войн и увеличения добычи ОПЕК+.

Для покрытия дефицита власти планируют использовать внутренние займы (ОФЗ), отказавшись от трат Фонда национального благосостояния. Однако при сохранении низких нефтяных цен возможен пересмотр этого решения, учитывая ликвидную часть ФНБ в 3,3 трлн рублей. Уровень госдолга России остается на безопасном уровне ниже 15% ВВП.