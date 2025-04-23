Иркутского блогера Алену Малышеву оштрафовали на 150 тысяч рублей за рекламу

Блогеру и радиоведущей из Иркутска Алене Малышевой придется заплатить 150 тысяч рублей за немаркированную рекламу, опубликованную в соцсетях. Она рассчитывает оспорить это решение.

«Два часа мы просидели в Роскомнадзоре, писали объяснения, ходатайства по поводу уменьшения штрафа. Потому что, конечно, 150 тысяч рублей платить мамочке малыша в декрете – это то еще развлечение. Но так как у нас это первое правонарушение и прочие смягчающие обстоятельства, мы надеемся, что штраф будет уменьшен», – сообщила в своих соцсетях Малышева.

Блогер порекомендовала всем маркировать рекламу в социальных сетях вне зависимости от количества подписчиков, поскольку на любого человека может прийти жалоба и, соответственно, назначат штрафы, которые являются довольно большими.