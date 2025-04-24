Новости

«На самозапрет надейся, но сам не плошай». Игорь Льгов – о том, как работают самозапреты на выдачу кредитов

Самозапрет на выдачу кредита – что это: реальная защита или иллюзия безопасности? Почему кредитные карты находятся в зоне риска? Как новый механизм может повлиять на ситуацию с долгами? На вопросы Газеты Дело ответил опытный финансовый управляющий, завершивший более 340 дел о банкротстве, Игорь Льгов.

1. Самозапрет на выдачу кредита – что это? Как работает механизм?

– Самозапрет на получение займов и кредитов – это новая мера финансовой безопасности от Банка России, позволяющая физическому лицу официально запретить выдачу ему кредитов, займов и оформление рассрочек. Инструмент заработал с 1 марта 2025 года, и им уже воспользовались миллионы граждан. 

После активации самозапрета банки и микрофинансовые организации при проверке клиента в Бюро кредитных историй (БКИ) увидят отметку о запрете и откажут в выдаче кредита. Самозапрет может быть как полным, так и частичным –на кредиты в зависимости от кредитора (банк или МФО) или формы присутствия заемщика (очное или онлайн). Временных рамок для запретов (например, на месяц или на год) не предусмотрено – запрет действует бессрочно. 

2. Какие подводные камни стоит учитывать заемщикам?

– Нужно помнить, что установленный самозапрет не препятствует использованию уже открытых кредитных карт. Нет необходимости отменять запрет всякий раз, когда планируется покупка или снятие наличных с карты.

Однако это означает, что мошенники смогут воспользоваться средствами вашей кредитки, даже если установлен самозапрет. Часто лимиты по кредитным картам достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Мошенник способен взломать ваше мобильное приложение банка или аккаунт Госуслуг и получить доступ к активированной кредитной карте. Здесь самозапрет никак не спасёт ситуацию.

Рекомендую следующие меры предосторожности:

  • снизить лимит по своей кредитной карте,
  • закрыть действующие кредитные карты, полученные до установки запрета,
  • установить самозапрет и успокоиться.

Самозапрет никоим образом не ухудшит вашу репутацию как потенциального заемщика. По словам представителей саморегулируемой организации «МиР», наличие самозапрета не повлияет негативно на оценку вас банками и не снизит ваши шансы получить кредит в будущем. Напротив, эта мера свидетельствует о вашей высокой финансовой дисциплине и грамотности.

3. Как самозапреты повлияют на ситуацию с долгами россиян и мошенничеством?

– Я уверен, что мошенники найдут новые схемы обмана, несмотря на новый закон. С одной стороны, установив самозапрет, люди действительно чувствуют себя спокойнее. Однако это может сыграть злую шутку и создать ложную иллюзию защищенности.

Что происходит уже сейчас? Мошенники начали активно эксплуатировать тему самозапрета. Они звонят гражданам и говорят следующее: «Вы установили самозапрет, но он не установился, слетел. Чтобы снова защитить себя, вам нужно заново пройти процедуру регистрации. Пожалуйста, сообщите нам номер вашей банковской карты и подтверждающий код, который придет через SMS». Далее – «классика жанра» и стандартная схема хищения денежных средств.

Таким образом, важно осознавать, что мошенники продолжат использовать темы вроде «самозапрета» против вас. Будьте бдительны!

«Проблемы утопающего – дело рук утопающего»

5 причин, почему иркутяне активно пользуются самозапретами

По данным на 1 апреля 2025 года, Иркутская область вошла в топ-20 субъектов РФ по популярности услуги самозапрета на кредиты. Регион занял 17 место с показателем в 120 тысяч установленных самозапретов. Игорь Льгов считает, что это, скорее, хорошо, и приводит пять доводов.

1. Мы технологичны. Восприятие кредитов как технологичной процедуры позволяет нам оформлять займ через мобильные приложения быстро и удобно.

2. Мы любопытны. Это означает, что жители региона интересуются новыми финансовыми инструментами.

Читайте также:

Игорь Льгов: «Магазины у дома всё чаще оказываются на грани банкротства»
6 февраля 2025
Банкротство бывшего: почему стоит задуматься о формальностях
5 февраля 2025

3. Мы рассчитываем только на себя. Наш сибирский характер отличается самостоятельностью. Видя масштабы финансового мошенничества, многие предпочитают действовать по принципу «Проблемы утопающего – дело рук самого утопающего».

4. Мы опасаемся импульсивных покупок. Установив самозапрет, граждане осознанно ограничивают свою склонность к необдуманному заимствованию.

5. Мы закредитованы и не хотим ещё глубже влезть в долги. Для многих такой механизм становится важным инструментом защиты своего бюджета.

Реклама. ИП Льгов ИН. Льгов Игорь Николаевич erid:2VfnxxP27P6

/ Сибирское Информационное Агентство /
Материалы сюжета "Игорь Льгов о банкротстве физических лиц":
Все материалы сюжета (12)


Реклама на сайте

Майнеры
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Недостаток энергомощностей может парализовать стройку в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес