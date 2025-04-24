«На самозапрет надейся, но сам не плошай». Игорь Льгов – о том, как работают самозапреты на выдачу кредитов

Самозапрет на выдачу кредита – что это: реальная защита или иллюзия безопасности? Почему кредитные карты находятся в зоне риска? Как новый механизм может повлиять на ситуацию с долгами? На вопросы Газеты Дело ответил опытный финансовый управляющий, завершивший более 340 дел о банкротстве, Игорь Льгов.
1. Самозапрет на выдачу кредита – что это? Как работает механизм?
– Самозапрет на получение займов и кредитов – это новая мера финансовой безопасности от Банка России, позволяющая физическому лицу официально запретить выдачу ему кредитов, займов и оформление рассрочек. Инструмент заработал с 1 марта 2025 года, и им уже воспользовались миллионы граждан.
После активации самозапрета банки и микрофинансовые организации при проверке клиента в Бюро кредитных историй (БКИ) увидят отметку о запрете и откажут в выдаче кредита. Самозапрет может быть как полным, так и частичным –на кредиты в зависимости от кредитора (банк или МФО) или формы присутствия заемщика (очное или онлайн). Временных рамок для запретов (например, на месяц или на год) не предусмотрено – запрет действует бессрочно.
2. Какие подводные камни стоит учитывать заемщикам?
– Нужно помнить, что установленный самозапрет не препятствует использованию уже открытых кредитных карт. Нет необходимости отменять запрет всякий раз, когда планируется покупка или снятие наличных с карты.
Однако это означает, что мошенники смогут воспользоваться средствами вашей кредитки, даже если установлен самозапрет. Часто лимиты по кредитным картам достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Мошенник способен взломать ваше мобильное приложение банка или аккаунт Госуслуг и получить доступ к активированной кредитной карте. Здесь самозапрет никак не спасёт ситуацию.
Рекомендую следующие меры предосторожности:
- снизить лимит по своей кредитной карте,
- закрыть действующие кредитные карты, полученные до установки запрета,
- установить самозапрет и успокоиться.
Самозапрет никоим образом не ухудшит вашу репутацию как потенциального заемщика. По словам представителей саморегулируемой организации «МиР», наличие самозапрета не повлияет негативно на оценку вас банками и не снизит ваши шансы получить кредит в будущем. Напротив, эта мера свидетельствует о вашей высокой финансовой дисциплине и грамотности.
3. Как самозапреты повлияют на ситуацию с долгами россиян и мошенничеством?
– Я уверен, что мошенники найдут новые схемы обмана, несмотря на новый закон. С одной стороны, установив самозапрет, люди действительно чувствуют себя спокойнее. Однако это может сыграть злую шутку и создать ложную иллюзию защищенности.
Что происходит уже сейчас? Мошенники начали активно эксплуатировать тему самозапрета. Они звонят гражданам и говорят следующее: «Вы установили самозапрет, но он не установился, слетел. Чтобы снова защитить себя, вам нужно заново пройти процедуру регистрации. Пожалуйста, сообщите нам номер вашей банковской карты и подтверждающий код, который придет через SMS». Далее – «классика жанра» и стандартная схема хищения денежных средств.
Таким образом, важно осознавать, что мошенники продолжат использовать темы вроде «самозапрета» против вас. Будьте бдительны!
«Проблемы утопающего – дело рук утопающего»
5 причин, почему иркутяне активно пользуются самозапретами
По данным на 1 апреля 2025 года, Иркутская область вошла в топ-20 субъектов РФ по популярности услуги самозапрета на кредиты. Регион занял 17 место с показателем в 120 тысяч установленных самозапретов. Игорь Льгов считает, что это, скорее, хорошо, и приводит пять доводов.
1. Мы технологичны. Восприятие кредитов как технологичной процедуры позволяет нам оформлять займ через мобильные приложения быстро и удобно.
2. Мы любопытны. Это означает, что жители региона интересуются новыми финансовыми инструментами.
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3. Мы рассчитываем только на себя. Наш сибирский характер отличается самостоятельностью. Видя масштабы финансового мошенничества, многие предпочитают действовать по принципу «Проблемы утопающего – дело рук самого утопающего».
4. Мы опасаемся импульсивных покупок. Установив самозапрет, граждане осознанно ограничивают свою склонность к необдуманному заимствованию.
5. Мы закредитованы и не хотим ещё глубже влезть в долги. Для многих такой механизм становится важным инструментом защиты своего бюджета.