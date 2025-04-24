«На самозапрет надейся, но сам не плошай». Игорь Льгов – о том, как работают самозапреты на выдачу кредитов

Самозапрет на выдачу кредита – что это: реальная защита или иллюзия безопасности? Почему кредитные карты находятся в зоне риска? Как новый механизм может повлиять на ситуацию с долгами? На вопросы Газеты Дело ответил опытный финансовый управляющий, завершивший более 340 дел о банкротстве, Игорь Льгов.

1. Самозапрет на выдачу кредита – что это? Как работает механизм?

– Самозапрет на получение займов и кредитов – это новая мера финансовой безопасности от Банка России, позволяющая физическому лицу официально запретить выдачу ему кредитов, займов и оформление рассрочек. Инструмент заработал с 1 марта 2025 года, и им уже воспользовались миллионы граждан.

После активации самозапрета банки и микрофинансовые организации при проверке клиента в Бюро кредитных историй (БКИ) увидят отметку о запрете и откажут в выдаче кредита. Самозапрет может быть как полным, так и частичным –на кредиты в зависимости от кредитора (банк или МФО) или формы присутствия заемщика (очное или онлайн). Временных рамок для запретов (например, на месяц или на год) не предусмотрено – запрет действует бессрочно.

2. Какие подводные камни стоит учитывать заемщикам?

– Нужно помнить, что установленный самозапрет не препятствует использованию уже открытых кредитных карт. Нет необходимости отменять запрет всякий раз, когда планируется покупка или снятие наличных с карты.

Однако это означает, что мошенники смогут воспользоваться средствами вашей кредитки, даже если установлен самозапрет. Часто лимиты по кредитным картам достигают сотен тысяч, а иногда и миллионов рублей. Мошенник способен взломать ваше мобильное приложение банка или аккаунт Госуслуг и получить доступ к активированной кредитной карте. Здесь самозапрет никак не спасёт ситуацию.

Рекомендую следующие меры предосторожности:

снизить лимит по своей кредитной карте,

закрыть действующие кредитные карты, полученные до установки запрета,

установить самозапрет и успокоиться.

Самозапрет никоим образом не ухудшит вашу репутацию как потенциального заемщика. По словам представителей саморегулируемой организации «МиР», наличие самозапрета не повлияет негативно на оценку вас банками и не снизит ваши шансы получить кредит в будущем. Напротив, эта мера свидетельствует о вашей высокой финансовой дисциплине и грамотности.

3. Как самозапреты повлияют на ситуацию с долгами россиян и мошенничеством?

– Я уверен, что мошенники найдут новые схемы обмана, несмотря на новый закон. С одной стороны, установив самозапрет, люди действительно чувствуют себя спокойнее. Однако это может сыграть злую шутку и создать ложную иллюзию защищенности.

Что происходит уже сейчас? Мошенники начали активно эксплуатировать тему самозапрета. Они звонят гражданам и говорят следующее: «Вы установили самозапрет, но он не установился, слетел. Чтобы снова защитить себя, вам нужно заново пройти процедуру регистрации. Пожалуйста, сообщите нам номер вашей банковской карты и подтверждающий код, который придет через SMS». Далее – «классика жанра» и стандартная схема хищения денежных средств.

Таким образом, важно осознавать, что мошенники продолжат использовать темы вроде «самозапрета» против вас. Будьте бдительны!

«Проблемы утопающего – дело рук утопающего»

5 причин, почему иркутяне активно пользуются самозапретами

По данным на 1 апреля 2025 года, Иркутская область вошла в топ-20 субъектов РФ по популярности услуги самозапрета на кредиты. Регион занял 17 место с показателем в 120 тысяч установленных самозапретов. Игорь Льгов считает, что это, скорее, хорошо, и приводит пять доводов.

1. Мы технологичны. Восприятие кредитов как технологичной процедуры позволяет нам оформлять займ через мобильные приложения быстро и удобно.

2. Мы любопытны. Это означает, что жители региона интересуются новыми финансовыми инструментами.

3. Мы рассчитываем только на себя. Наш сибирский характер отличается самостоятельностью. Видя масштабы финансового мошенничества, многие предпочитают действовать по принципу «Проблемы утопающего – дело рук самого утопающего».

4. Мы опасаемся импульсивных покупок. Установив самозапрет, граждане осознанно ограничивают свою склонность к необдуманному заимствованию.

5. Мы закредитованы и не хотим ещё глубже влезть в долги. Для многих такой механизм становится важным инструментом защиты своего бюджета.