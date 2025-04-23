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Просмотр старого телевизора привел к пожару в многоэтажном доме в Братске

В городе Братске Иркутской области просмотр старого лампового телевизора обернулся пожаром в многоэтажном доме. Людям потребовалась эвакуация, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, у 87-летней собственницы квартиры утром в комнате загорелся ламповый телевизор. Пламя перешло на стоящую рядом мебель и стены. Бабушка побежала к соседке и попросила ее вызвать пожарных.

Пламя на 30 «квадратах» ликвидировали 28 специалистов и 10 единиц техники. Из задымленного подъезда эвакуированы восемь человек, еще 10 успели покинуть помещения самостоятельно. Погибших и пострадавших нет.

Предположительно, причиной инцидента стало короткое замыкание проводов в телевизоре.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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