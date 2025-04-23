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Нефтяники попросили власти предоставить налоговые льготы

Средства направят на проекты с трудноизвлекаемой нефтью (ТрИЗ). Об этом пишет газета «Известия».

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Ассоциация «АссоНефть» направила в Минэнерго пакет предложений по поддержке разработки трудноизвлекаемых запасов нефти (ТрИЗ), которые составляют уже 52% российских запасов. Среди ключевых инициатив – законодательное закрепление понятия ТрИЗ, введение специального налогового режима и пониженных ставок страховых взносов для компаний, работающих с такими месторождениями.

Эксперты отмечают, что текущая система налоговых преференций для ТрИЗ недостаточно систематизирована и требует доработки. Себестоимость добычи такой нефти достигает 40 за баррель против средних 20, что делает многие проекты нерентабельными без государственной поддержки. В Минэнерго подчеркивают необходимость комплексного подхода, сочетающего налоговые льготы с развитием технологий добычи.

Хотя Минфин пока исключает снижение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль, отраслевые ассоциации настаивают на ускорении работы над новой классификацией ТрИЗ и механизмами стимулирования их разработки для сохранения объемов добычи в долгосрочной перспективе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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