Иркутская область заняла 3-е место в СФО по числу выданных сельских ипотек

Иркутская область – один из лидеров Сибирского федерального округа по количеству оформленных сельских ипотек. Сельская ипотека – это льготная программа, помогающая при строительстве или покупке жилья в сельской местности, в поселениях с населением до 30 тысяч человек. По данным Росреестра, с января 2020 года по 1 марта 2025 года в России зарегистрировано более 99 тысяч таких ипотек, из которых почти 85% оформляется в электронном виде.

В Сибирском федеральном округе за неполные 5 лет действия программы было оформлено более 16 тысяч договоров сельской ипотеки. Иркутская область занимает третье место в округе с 2499 договорами, уступая только Омской и Новосибирской областям.

На 2025 год правительство РФ ужесточило условия программы. Теперь льготы доступны только тем, кто трудится в агропромышленном комплексе (АПК) или социальной сфере на селе, а также участникам СВО и их супругам. Эти категории могут получить кредит до 6 млн рублей под 3% годовых на срок до 25 лет. Заемщик обязан работать в АПК или социальной сфере на селе в течение пяти лет после заключения договора. Прекращение трудовых отношений допускается, но на поиск нового места работы отводится полгода. Заемщик должен предоставлять банку сведения о месте работы раз в полгода, иначе ставка может быть повышена.