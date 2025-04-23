Устойчивое снижение уровня безработицы зафиксировали в Иркутской области

В Иркутской области уверенно снижается уровень безработицы и растет занятость населения. Такую тенденцию зафиксировали специалисты Иркутскстата.

«После роста в 2020 году, что в большей степени обусловлено пандемией коронавируса, уровень безработицы продолжает непрерывно снижаться и в 2024 году составил 3,1%, на 0,6 процентных пункта ниже, чем годом ранее. Это исторический минимум среднегодового значения показателя», – говорится в сообщении.

Уровень женской безработицы – 3,4% – выше, чем среди мужчин – 2,9%. Уровень безработицы сельского населения превышает показатель городских жителей – 4,7% против 2,8%.

Средний возраст безработных за год снизился с 36,7 года до 34,8. В разных возрастных группах уровень безработицы существенно различается. Из тех, кто не имеет работы, ищет ее и готов приступить к ней, каждый третий моложе 25 лет, каждый четвертый не имеет опыта трудовой деятельности.

Среднее время поиска работы сократилось с 6 до 4,5 месяца. Самый распространенный способ поиска рабочего места – через друзей и родственников, им пользуются 67% безработных. Второй по популярности метод – поиск вакансий в средствах массовой информации и интернете – 53%.