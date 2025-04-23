Фермерфест с розыгрышами и концертом пройдет в Иркутске в комплексе «Алтынка»

Мероприятие организовали Сбербанк и центр «Мой бизнес».

26 апреля с 10:00 до 16:00 торгово-ярмарочный комплекс «Алтынка» приглашает на гастрономический праздник, организованный совместно со Сбербанком. Гостей ждет фермерская ярмарка с мясом, молочной продукцией, медом и домашними заготовками, а также розыгрыши призов в 12:00 и 14:00.

Программа фестиваля включает торжественное открытие в 11:30, выступление студентов БГУ, мастер-классы для детей и взрослых от «Творческого пространства на Алтынке» и развлечения с ростовыми куклами. Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес».

Подробности – на сайте и в соцсетях организаторов.