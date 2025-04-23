Выдача кредитных карт в России упала за год в два раза

В марте 2025 года российские банки выдали 1,08 млн новых кредитных карт, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».
После девяти месяцев снижения показатель едва вырос на 0,4% по сравнению с февралем. Общий объем кредитных лимитов сократился на 55,5% в годовом выражении, составив 107,2 млрд рублей.
Лидерами по выдаче остались:
- Москва (84,7 тыс.),
- Подмосковье (68,1 тыс.),
- Краснодарский край (52,4 тыс.).
Наибольшее падение спроса зафиксировано в:
- Кемеровской обл. (-59,3%),
- Иркутской обл. (-57,5%).
В двух столицах выдача сократилась более чем наполовину.
«Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), и уровнем ПДН не более 50%», – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков.