Выдача кредитных карт в России упала за год в два раза

В марте 2025 года российские банки выдали 1,08 млн новых кредитных карт, что в 2,2 раза меньше, чем годом ранее. Данные приводит «Национальное бюро кредитных историй».

После девяти месяцев снижения показатель едва вырос на 0,4% по сравнению с февралем. Общий объем кредитных лимитов сократился на 55,5% в годовом выражении, составив 107,2 млрд рублей.

Лидерами по выдаче остались:

Москва (84,7 тыс.),

Подмосковье (68,1 тыс.),

Краснодарский край (52,4 тыс.).

Наибольшее падение спроса зафиксировано в:

Кемеровской обл. (-59,3%),

Иркутской обл. (-57,5%).

В двух столицах выдача сократилась более чем наполовину.

«Кредиторы ориентируются на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается. Таким образом на получение кредитной карты с необходимым лимитом могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), и уровнем ПДН не более 50%», – отмечает директор по маркетингу «Национального бюро кредитных историй» Алексей Волков.