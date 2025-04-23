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54% иркутян уважают своего руководителя

Молодые специалисты демонстрируют наиболее высокий уровень лояльности. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

Согласно опросу, 54% работающих жителей Иркутска испытывают уважение к своему непосредственному руководителю. Молодые специалисты до 35 лет демонстрируют более высокий уровень уважения (56%), чем их старшие коллеги (50-51%). Нейтральное отношение к руководству выразили 29% респондентов, причем мужчины и высокооплачиваемые сотрудники (с доходом от 100 тыс. рублей) чаще заявляли о равнодушии.

Лишь 8% опрошенных признались в симпатии к начальнику, тогда как 7% испытывают ненависть. Любовь к руководителю выразил только 1% иркутян.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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