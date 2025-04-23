Новости

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 ипотечных банков за 2024 год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 российских банков по величине ипотечного портфеля по итогам 2024 года, согласно данным аналитического исследования Эксперт РА.

За 2024 год Банк Уралсиб увеличил ипотечный портфель с 131,4 млрд рублей (на 01.01.2024 г.) до 138,3 млрд рублей (на 01.01.2025 г.). Объем выдачи ипотечных кредитов за 2024 год составил 23,5 млрд рублей, из которых 18,1 млрд рублей было выдано на покупку жилья на первичном рынке. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2Vfnxx3fuTW

/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Майнеры
«Будущее – за промышленным майнингом». Эксперт – о перспективах отрасли 
«Майнингу – быть». Что ждет отрасль в Иркутской области
Недостаток энергомощностей может парализовать стройку в Иркутской области
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес