ИЭСК и Витимэнерго урегулировали спорные вопросы и заключают мировое соглашение 

Сегодня СУ СК России по Иркутской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий сетевой компанией.

«Вопрос оплаты услуг по передаче электроэнергии за 2024 год между сетевыми организациями «ИЭСК» и «Витимэнерго» в настоящее время урегулирован. Дело находится в стадии заключения мирового соглашения. Иркутская электросетевая компания с начала 2025 года оплачивает услуги по передаче в установленном законом порядке», — сообщили в пресс-службе ИЭСК.

Ранее ТАСС со ссылкой на прокуратуру сообщило, что в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями в электросетевой компании. Компания заключила договор на поставку электроэнергии с предприятием "Витимэнерго", но не оплатила услуги на сумму более 2,6 млрд рублей.