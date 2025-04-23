Банки против «рационализаторов»: блокировка кредиток за беспроцентное использование

Некоторые российские банки начали блокировать операции и сокращать лимиты по кредитным картам клиентов, которые не платят проценты, пользуясь только беспроцентным периодом. РБК выяснил, что такие меры принимаются в отношении клиентов, которые имеют средства, но предпочитают размещать их на вкладах, не принося дохода банкам. Зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес на форуме «Финансы новой цифровой эпохи» объяснил это резким ростом процентных ставок в России и замедлением розничного кредитования.

«Раньше клиенты могли годами не платить проценты, думая, что банки этого не замечают. Однако за последние полгода банки начали показывать, что они это понимают. При ключевой ставке 21% банки больше не терпят таких клиентов и предлагают им уйти в другие банки», — заявил Тывес.