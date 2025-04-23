США и страны Европы не смогли прийти к единому мнению по урегулированию ситуации на Украине, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Американская и европейская стороны демонстрируют разные подходы к поддержке Киева. Некоторые предложения Вашингтона оказались неприемлемыми для европейских стран и Украины, что привело к разногласиям, сообщает РБК.

Одним из спорных вопросов является признание Крыма российской территорией. Европа также отказывается обсуждать снятие санкций ЕС против России до завершения переговоров.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, результаты которого не признали Украина и западные страны. Запад ввел санкции против Москвы, которые российская сторона считает незаконными, а вопрос о статусе полуострова — закрытым.

Некоторые предложения Вашингтона противоречат позиции России. Два дипломата сообщили Reuters, что США не поддерживают требование России о демилитаризации Украины и согласны на размещение в стране европейских сил как часть будущих гарантий безопасности Киева.

Переговоры глав МИД Великобритании, Франции, США и Украины, запланированные на 23 апреля в Лондоне, сорвались после отказа госсекретаря США Марко Рубио участвовать. The New York Times связала это с высказываниями украинского президента Владимира Зеленского о Крыме. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф также не поедет на переговоры, как пишет Reuters. 22 апреля помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал визит Уиткоффа в Россию на этой неделе.

Ране в МИД России призвали сохранять трезвый взгляд на переговоры с США, избегая как эйфории, так и уныния. По словам Александра Алимова, директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям,Москва ведет диалог, полностью учитывая свои интересы, и не стоит ожидать «сиюминутных результатов» от этих встреч.