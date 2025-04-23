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Российский рынок падает: срыв переговоров и геополитическая напряженность

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Российский рынок в среду резко снизился на фоне срыва переговоров.

«Еще вчера вечером рынок тестировал отметку 3000 пунктов, а сегодня уже пытался удержаться на уровне поддержки в 2900 пунктов. Основная причина падения — геополитическая напряженность», – пишут аналитики БКС Мир инвестиций.

Запланированная на этой неделе встреча глав МИД Великобритании, Франции, Германии, Украины и госсекретаря США, на которой планировалось обсудить план Вашингтона по мирному разрешению украинского кризиса, была отложена. По данным Reuters, Брюссель и Киев не готовы принять предложения США о признании контроля России над Крымом и снятии санкций с РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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