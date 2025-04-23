Инвесторы продают новые квартиры в Иркутске на 9% дороже, чем застройщики

В среднем, это 14,7 тыс. рублей за квадратный метр. Данные приводит «Циан.Аналитика».

В апреле 2025 года новая «вторичка» от инвесторов стоит 171,5 тыс. рублей. Застройщики же торгуют жильем дешевле – 156,8 тыс. рублей. разница – 9% или 14,7 тыс. рублей за «квадрат».

Наибольшая разница цен зафиксирована в Уфе (33%), Перми (30%) и Самаре (23%), тогда как в Москве она составляет 10%, а в Санкт-Петербурге – всего 3%.

При этом в 12 из 31 крупного города, включая Томск, Челябинск и Казань, готовые новостройки от девелоперов оказались выгоднее за счет скидок на непопулярные лоты.

«Свежая вторичка – квартиры в недавно введенных в эксплуатацию домах, которые приобретались на перепродажу – становится все более серьезным конкурентом для застройщиков. Такие предложения, как правило, дешевле, чем готовые новостройки, при этом покупатель может договориться о дополнительной скидке на этапе обсуждения сделки. Кроме того, такие объекты часто имеют более привлекательные характеристики, чем остатки от девелоперов», – комментирует эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.