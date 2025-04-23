Срыв переговоров в Лондоне ударил по рублю

В среду рубль ослабел с начала торгов, падая против большинства иностранных валют. Доллар подорожал на 1,31%, достигнув 82,58 руб., евро вырос на 1% до 94,03 руб., а китайский юань поднялся на 1,08%, до 11,25 руб. Негативная динамика рубля связана с геополитическими факторами, поскольку запланированные переговоры в Лондоне по урегулированию конфликта в Восточной Европе были сорваны.

Представители США отказались участвовать во встрече из-за заявлений главы Украины о нежелании признавать утерянные территории российскими. Следом за ними европейские лидеры также решили не посещать Лондон, поскольку американские представители не приедут.

Из-за срыва переговоров индекс Московской биржи в первые минуты торгов упал на 1,5%, достигнув 2908 пунктов. Эксперты Freedom Finance считают, что давление на рубль продолжится в течение всей торговой сессии и, возможно, до конца недели. Курс доллара может вырасти до 85–86 рублей, а индекс Московской биржи опуститься до 2860 пунктов.