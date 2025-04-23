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Песков: обсуждение мирного процесса должно происходить вне публичного поля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался против публичной огласки возможных сценариев разрешения ситуации на Украине.

По словам представителя Кремля, любые предварительные идеи и проекты решения конфликта должны оставаться закрытыми от широкой общественности, поскольку утечка такой информации снижает её действенность. Именно поэтому подобные обсуждения ведутся конфиденциально и в рамках закрытых переговоров.

Кроме того, Песков предостерёг журналистов и экспертов от поспешных выводов и распространения непроверенных сведений о возможных миротворческих инициативах, подчёркивая необходимость осторожного подхода к подобным вопросам.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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