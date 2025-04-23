Силуанов предложил изменить бюджетное правило

Министр финансов Антон Силуанов призвал пересмотреть бюджетное правило, отметив, что цена отсечения в размере $60 за баррель нефти больше не соответствует современным экономическим реалиям. Об этом стало известно на расширенном заседании Министерства финансов, сообщает Интерфакс.

«Сейчас главный риск — это разворачивание торговых войн, и соответственно, снижение экспортных возможностей стран, в том числе и России. Мы снизили зависимость от нефти и газа, и сегодня доля нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета составляет всего четверть доходов. Некоторое время назад эта доля составляла почти 50%. Бюджетное правило определяет базовую цену на уровне $60 за баррель, правда, сегодня эта отсечка, вероятно, уже не отвечает вызовам времени», — заявил глава Минифина.

Антон Силуанов отметил необходимость настройки текущего бюджетного правила таким образом, чтобы минимизировать внешние риски, а также обеспечить накопление достаточного количества резервов Фонда национального благосостояния (ФНБ), позволяющих финансировать государственные расходы даже в условиях резкого падения цен на нефть на протяжении нескольких лет подряд.

Бюджетное правило — это механизм, который перераспределяет доходы от экспорта сырья, с целью уменьшить зависимость государственного бюджета и курса рубля от колебаний цен на нефть. В России изначально этот механизм был создан для защиты бюджета от влияния изменений цен на нефть. В рамках бюджетного правила власти устанавливают уровень цен на сырье, который используется как ориентир при планировании бюджета.