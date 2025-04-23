Иркутянам запретили запускать дроны и приносить фотокамеры на День Победы

В Иркутской области продолжает действовать запрет на запуск беспилотников. Для нарушителей предусмотрена ответственность, сообщает пресс-служба мэрии.

«За нарушение правил использования воздушного пространства предусмотрена административная или уголовная ответственность. Штрафы составят от 20 до 50 тысяч рублей для физических лиц, от 100 до 150 тысяч рублей – для должностных лиц, от 250 до 300 тысяч рублей – для юридических лиц», – отметили власти.

Профессиональное оборудование для фото- и видеосъемки также запрещено к проносу. Исключение составляет оборудование аккредитованных представителей СМИ.

Во время празднования Дня Победы будут усилены меры безопасности. В местах проведения массовых мероприятий организуют работу контрольно-пропускных пунктов, на которых полицейские будут осуществлять досмотр граждан для обнаружения и недопущения проноса запрещенных предметов и веществ.