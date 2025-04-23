Жители Иркутска отметят майские праздники без алкоголя

В Иркутске ограничат продажу алкоголя на майские праздники во время проведения культурно-массовых мероприятий. Подробности рассказали в пресс-службе мэрии.

«9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная и Чкалова, 2, площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской», – пояснили власти.

Кроме того, в День Победы нельзя будет купить алкоголь:

с 10:00 до 12:00 – Академика Образцова, 30, Авиастроителей, 4а

с 10:00 до 13:00 – Безбокова, 34, 1, Академическая, 2, мкр. Радужный, 34,

с 11:00 до 13:00 – Новаторов, 3, Розы Люксембург, 215в

с 12:00 до 13:00 – сквер в границах ул. Шахтерская, 1, 9, 13

с 12:00 до 14:00 – дворовая площадка ул. Байкальская, 247

с 13:00 до 15:00 – ТЦ «Первомайский», ул. Вампилова, 2/2, Карла Либкнехта, 245, мкр. Юбилейный, 19/1, ТРЦ «Юбилейный»

с 13:00 до 16:00 – сквер, мкр. Университетский, 16

с 14:00 до 16:00 – площадь бульвара Студенческого, Лермонтова, 333

с 14:00 до 17:00 – Розы Люксембург 217-219

с 15:00 до 17:00 – сквер у КДЦ «Россия», Севастопольская, 216a

с 15:00 до 18:00 – Дыбовского, 8

Помимо этого, предусмотрен ряд ограничений продажи алкоголя по ряду адресов накануне 9 Мая.