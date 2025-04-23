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Сквер имени Кирова планируют обновить в Иркутске

В Иркутске стартовало голосование за объекты благоустройства в 2026 году. Горожане могут до 12 июня выбрать пространства, которые благоустроят в 2026 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», сообщает пресс-служба мэрии.

На голосование представлено 11 общественных пространств в разных округах города:

  • сквер имени Кирова;
  • Каштаковская роща (Сарафанов городок);
  • территория возле здания культурного центра Александра Вампилова (ул. Богдана Хмельницкого, 3);
  • сквер имени Ю. А. Ножикова;
  • Русско-Амурский мемориальный комплекс (3 этап);
  • сквер в честь основателей Ивано-Матренинской детской клинической больницы (на пересечении улиц Советская и Аэрофлотская);
  • «Сквер Будущего» – на пересечении улиц Баумана, Ярославского и 18-го Советского переулка;
  • экологическая тропа на особо охраняемой природной территории «Птичья гавань»;
  • микрорайон Юбилейный, 9а (в районе озера, зеленая зона от объездной дороги Юбилейного до дороги на Госпиталь ветеранов);
  • Свердловское (Глазковское) кладбище;
  • Эко-парк «Якоби» (территория Ершовского леса вдоль улицы Якоби).

Для того чтобы принять участие, необходимо авторизоваться на портале «Госуслуги». Далее в разделе «Полезные сервисы» нажать на баннер «Голосуй за проекты благоустройства», выбрать Иркутск и отдать голос за один из предложенных объектов.

В этом году по программе будут благоустроены пять пространств: территория танка «Иркутский комсомолец», площадь Декабристов, парк «Комсомольский» (4 этап), Аллея «Здоровья» на улице Розы Люксембург и северная часть острова Юность.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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