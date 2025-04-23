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Китайская авиакомпания Air China запускает рейс Иркутск – Пекин

Прямой авиарейс Иркутск – Пекин запускает китайская авиакомпания Air China. Самолеты начнут летать по маршруту с 27 апреля, следует из данных перевозчика.

Рейсы будут выполняться по средам, пятницам и воскресеньям. Продолжительность полета составит около 3 часов. Стоимость – от 8893 рублей с учетом ручной клади и багажа.

Вылет из Иркутска запланирован на 18:00 с посадкой в Международном аэропорту Пекина. Обратный вылет из китайской столицы будет осуществляться в 13:00.

Сейчас это направление обслуживает российская авиакомпания S7 Airlines.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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