Нефтяные пятна обнаружили на Байкале

В Иркутской области обнаружили выходы нефти из воды на Байкале. Научные сотрудники Байкальского музея Сибирского отделения РАН рассказали, что это природное явление.

Фото: Байкальский музей

«Эти природные нефтяные выходы (около 4 тонн в год) не связаны с промышленной добычей и представляют собой уникальное природное явление, которое изучается учеными для понимания геологических процессов и экологии Байкала. Важно отметить, что несмотря на наличие нефти, Байкал остается одной из самых чистых и уникальных пресноводных экосистем в мире», – пояснили в учреждении.

Фото: Байкальский музей

Там также добавили, что феномен байкальских нефтепроявлений был впервые описан известным естествоиспытателем Иоганном Георгом Гмелиным в 1733 году. Недавно ученые в ходе экспедиционных работ по изучению байкальской нерпы вновь нашли подтверждение этому факту в районе деревни Сухая, где наткнулись на места с вышедшей и скопившаяся подо льдом за зиму нефтью.