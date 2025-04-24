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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 апреля: 9 092,2197 руб/1 г золота и 86,3500/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 апреля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 9 092,2197 руб.
  • 1 грамм серебра - 86,3500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 550,0701 руб.
  • 1 грамм палладия - 2 481,2300 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 434,5198 р. (5,02%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,7300 р. (2,04%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 38,3901 р. (1,53%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 9,5000 р. (0,38%).

/ Сибирское Информационное Агентство /


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