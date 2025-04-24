Трамп: Россия готова к сделке, но Киев остается камнем преткновения

Россия готова к сделке по урегулированию конфликта с Украиной, и теперь осталось договориться с Киевом, заявил президент США Дональд Трамп журналистам во время трансляции на S-Cpan. Трамп отметил, что с Зеленским оказалось сложнее договориться, чем ожидалось, но выразил надежду на успешное завершение переговоров с обеими сторонами, передаёт РБК.

Президент США не ответил напрямую на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией, он сказал: «Я просто хочу, чтобы конфликт закончился <...> У меня нет любимчиков». Республиканец позитивно оценил переговоры, состоявшиеся в Лондоне накануне.

Когда Трампа спросили о возможной встрече с Путиным во время поездки в Саудовскую Аравию в середине марта, он ответил, что это возможно, но маловероятно, и что встреча, скорее всего, состоится позже.

Переговоры в Лондоне, которые должны были пройти на уровне министров иностранных дел, фактически сорвались. США планировали представить свой мирный план Киеву, Берлину, Лондону и Парижу. Согласно информации The Washington Post и The Wall Street Journal, американская сторона намеревается признать Крым частью России.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает утрату Крыма, что Белый дом назвал неприемлемым. Трамп подчеркнул, что США не требуют от Украины признания российского статуса полуострова и добавил, что Украина может выбрать между миром и продолжением войны.

Госсекретарь Марко Рубио отметил, что после трех лет молчания США лучше понимают позицию России, но признал, что разногласия между сторонами настолько велики, что заключение мира в настоящее время может быть невозможно.