Отсутствие США в Лондоне на переговорах. Что это значит?

Переговоры между главами внешнеполитических ведомств США, Украины, Великобритании, Франции и Германии, которые должны были состояться в Лондоне 23 апреля, были отменены после отказа госсекретаря США Марко Рубио от участия. Financial Times сообщила, что изначально планировалось участие не только Рубио, но и спецпосланника президента Трампа Стивена Уиткоффа, который также не прибыл на встречу. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Уиткоффа ожидают в Москве на этой неделе, сообщает газета "Ведомости". Источники The Washington Post сообщили, что Вашингтон недоволен отказом Украины принять условия, включающие признание Крыма российской территорией.

Среди условий, которые ожидали в Вашингтоне, было признание российской юрисдикции над Крымом, отказ Киеву во вступлении в НАТО и обозначение нейтральной территории вокруг Запорожской АЭС. The New York Post и портал Axios сообщили, что предложения США могли включать снятие санкций и гарантии безопасности для Киева. Украинская сторона выразила недовольство пунктами, касающимися территорий.

Вечером 23 апреля Трамп заявил, что заявления Зеленского о Крыме негативно влияют на переговорный процесс, добавив, что никто не требует от Украины признания Крыма российским. Вице-президент США Джеймс Вэнс в своем визите в Индию выразил позитивные ожидания по урегулированию, подчеркнув, что либо обе стороны согласятся на предложения США, либо Вашингтон откажется от посредничества.

Отсутствие Рубио на переговорах может быть связано с попыткой США, Европы и Украины сформировать общую позицию, считает Виктория Журавлева из ИМЭМО РАН. Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ добавил, что кконтраргументы Киева и европейцев оказались неприемлемыми для США. «Европа не согласна снять санкции с России, а Украина выступает против признания Крыма американцами», – уточнил он. Но Суслов полагает, что если европейские и украинские визави продолжат сопротивляться, то США, скорее всего, в очередной раз приостановят военную помощь Украине, как это было сделано в начале марта.